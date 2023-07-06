Hatay'da Cankurtaran Ekipleri Yaz Boyunca Görevde

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekibi, vatandaşların boğulmasını önlemek ve olası bir olumsuzluğa müdahale etmek için yoğun bir eğitimden geçti. Bu kapsamda 10 ekip, Samandağ Çevlik'te yaz boyunca hizmet verecek. Hatay'da serinlemek amacıyla denize giren vatandaşların can güvenliği için HBB'nin cankurtaran ekibine eğitim verildi. Ekiplere, suda canlı kalma, boğulmalarda müdahale teknikleri, su içerisinde taşıma, itme, çekme, yaklaşma ile sudan çıkarma teknikleri ve sudan çıkarılan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım teknikleri öğretildi. Ekipler, yaz ayları boyunca Samandağ Çevlik'te görevde olacak.