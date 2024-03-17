Hatay İskenderun'da Şehitleri Anma Sergisi Düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla sergi düzenlendi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki 60 yaş üstü bireyler tarafından hazırlanan ürünler sergilendi.

Sergiye, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Yılmaz Balaman, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Resim, yakma ve hat sanatı çalışmalarının yanı sıra el emeği takıların da yer aldığı sergi yarın da gezilebilecek.