Hatay'da bitkin bulunan caretta caretta tedaviye alındı
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'ın İskenderun sahilinde bitkin halde bulunan caretta caretta, tedavisi için koruma altına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun sahilinde bitkin halde bulunan caretta caretta, tedavisi için koruma altına alındı.
Sahil Güvenlik ekipleri, liman bölgesinde bitkin halde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası fark etti.
Dalgıçların yardımıyla tekneye alınan deniz kaplumbağası, tedavisi için Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel