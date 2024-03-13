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Hatay'da belediye başkan adayları projelerini anlattı

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve ilçe belediye başkan adaylarının projelerinin anlatıldığı toplantıda, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışacaklarını söyledi.

Hatay'da, belediye başkan adayları projelerini anlattı.

EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da düzenlenen toplantıda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve ilçe belediye başkan adaylarının projelerinin anlatıldığı video gösterimi gerçekleştirildi.

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş, toplantıda yaptığı konuşmada, kentteki bütün dinamiklerle Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Hatay için hazırladıkları projelerle vatandaşlara hizmet sunmaya devam etmek isteğini aktaran Savaş, "Biz bu şehri arkadaşlarımızla birlikte tekrar ayağa kaldıracağız. Seçimi inşallah kazanacağız ve mecliste çoğunluğu elde edeceğiz. Bütün arkadaşlarımızın projelerinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde hayata geçirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Toplantı sonunda belediye başkan adayları beyaz güvercin uçurdu.

Kaynak: AA / Güncel

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