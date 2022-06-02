10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler

10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen Kurtderesi Mahallesi'nde F.Y'ye ait eve baskın yaptı.
Adreste yapılan aramalarda hazırlanmış depolarda 10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi.
Şüpheli F.Y. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel