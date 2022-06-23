Hatay'da 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu gerçekleşti

Yayladağı Belediyesi tarafından "Milli Mücadelenin En Güney Cephesi" konulu 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu gerçekleştirildi.

Yayladağı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sempozyumun açılışında konuşan Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, sempozyumun yapılması ve kitaplaştırılması için 8 aydır çalıştıklarını söyledi.

Sempozyumun yapılmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Milli mücadelenin güney cephesi tarih kitaplarında, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş olarak bilinir ama velakin bunun Yayladağı olduğunu hem akademik olarak hem de ilim olarak tarihi kayıtlara geçirmeyi başardık."

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu da "Burada ana vatana katılışımızın bilgilerine ve o tarihe baktığımızda Hatay'ın ne kadar önemli bir il olduğunu ve Kurtuluş Savaşı'nda ettiği mücadelelerle neden kolay olmadığını anlayabiliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sempozyum soru ve cevaplarla devam etti.

Sempozyum plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.