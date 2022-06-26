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Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı

Hatay Dörtyol, Kırıkhan, Payas ve Hassa'da, sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hatay Dörtyol, Kırıkhan, Payas ve Hassa'da, sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22.00-00.00 saatleri arasında, Hatay Dörtyol, Kırıkhan, Payas ve Hassa'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Kırıkhan Dörtyol Hassa Hatay Güncel Haberler

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