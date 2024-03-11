Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kente büyük yatırımlar yapmaya devam edecek
CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş, EXPO Alanı'nda düzenlenen Hızlı Yanıt Planı Lansmanı'nda kente yapacakları büyük yatırımları anlattı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kente büyük yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirtti.
CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş, EXPO Alanı'nda "Hızlı Yanıt Planı Lansmanı" düzenledi.
Savaş, programda, 18 altyapı projesi başta olmak üzere gerçekleştirmeyi hedeflediği çalışmaları anlattı.
Kente büyük yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini dile getiren Savaş, "Güç ve el birliğiyle Hatay'ı kalkındıracağız." dedi.