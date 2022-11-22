Hastanın karnından 35 kiloluk kitle çıkarıldı

TEKİRDAĞ'da karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki kadın hastanın karnından 35 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Operasyonu yapan Op. Dr. İhsan Gündüz ile Op. Dr. Yüksel Beyaz, ilk kez bu kadar büyük bir kitle ile karşılaştıklarını söyledi.

Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne karın şişliği şikayeti ile başvuran kadın hastanın karnında büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Gastroenteroloji Uzmanı Op. Dr. İhsan Gündüz ile Cerrahi Onkolojik Uzmanı Op. Dr. Yüksel Beyaz'ın 2 saat süren operasyonu ile 35 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Hastanın karnından çıkarılan kitlenin incelenmesi sürüyor.