Üye Girişi
Haberler

Hassa'da 1 Milyon 50 Bin Makaron Ele Geçirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan araçta 1 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akbez Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta arama yapıldı.

Aramada 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi, sürücü K.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hatay Hassa Güvenlik Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title