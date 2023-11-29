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Hassa'da 1 Milyon 50 Bin Makaron Ele Geçirildi

29 Kasım 2023 21:27 Son Güncelleme: 21:28 Abone Ol

Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.