Hassa'da 1 Milyon 50 Bin Makaron Ele Geçirildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan araçta 1 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akbez Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta arama yapıldı.
Aramada 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi, sürücü K.Ü. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.