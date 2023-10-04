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Hasankeyf'te Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı Düzenlendi

Hasankeyf İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla birlikte Peygamber, İman ve İstikamet konulu vaaz verildi. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, İlçe Müftüsü Zeyneddin Sağlam, din görevlileri ve vatandaşlar da programa katıldı.