Hasankeyf'te Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı Düzenlendi
Hasankeyf İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla birlikte Peygamber, İman ve İstikamet konulu vaaz verildi. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, İlçe Müftüsü Zeyneddin Sağlam, din görevlileri ve vatandaşlar da programa katıldı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı.
Hasankeyf İlçe Müftülüğü tarafından 2023 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında merkez Selahaddin Eyyubi Camisi'nde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan programda, Peygamber, İman ve İstikamet konulu yapılan vaaz verildi.
Programa, Kaymakamı İmrak, İlçe Müftüsü Zeyneddin Sağlam, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.