Hasankeyf Kaymakamı İncelemelerde Bulundu

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Özel İdare binasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Kaymakam İmrak, ihalesi yapılan ve yer tespit çalışmalarının tamamlandığı Hasankeyf Özel İdare binasının yapılacağı alanda inceleme yaptı.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan İmrak, ilgililerle, çevre düzenlemesi ve projeye ilişkin değerlendirme yaptı.