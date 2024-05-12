Üye Girişi
Haberler

Hasankeyf Kaymakamı İncelemelerde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Özel İdare binasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. İmrak, ihalesi yapılan ve yer tespit çalışmalarının tamamlandığı Hasankeyf Özel İdare binasının yapılacağı alanda inceleme yaptı. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan İmrak, ilgililerle, çevre düzenlemesi ve projeye ilişkin değerlendirme yaptı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Özel İdare binasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Kaymakam İmrak, ihalesi yapılan ve yer tespit çalışmalarının tamamlandığı Hasankeyf Özel İdare binasının yapılacağı alanda inceleme yaptı.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan İmrak, ilgililerle, çevre düzenlemesi ve projeye ilişkin değerlendirme yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Al İnceleme Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title