Hasan el-Haydos'dan Gazze'ye Bağış

Katar Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hasan el-Haydos, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmelerinin mutluluğunu Gazze halkıyla paylaşarak, burada bir okul ve spor salonunun inşası için bağış yapacağını açıkladı.

Haydos, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Katar Milli Takımı olarak 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmelerinden dolayı mutluluğunu Gazze halkı ile paylaştı.

Filistin kefiyesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Haydos, şu ifadeleri kullandı:

"Sevincin yaşandığı anlarda bile, dünyanın dört bir yanında acı çeken kardeşlerimizin durumunu hatırlamak ve başarılarımızı iyilik için bir vesileye dönüştürmek bizim sorumluluğumuzdur."

Haydos, Katar'ın Dünya Kupası'na katılma başarısının, aynı zamanda Gazze'de savaşın son bulması ve barış anlaşmasının imzalanmasıyla aynı döneme denk gelmesinin anlamlı bir tesadüf olduğunu ifade etti.

Katarlı futbolcu, paylaşımına şu şekilde devam etti:

"Bu barışın, Gazze'deki kardeşlerimiz için güvenli ve insanca bir yaşamın başlangıcı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle, Gazze'nin yeniden imarı kapsamında bir okul ve spor salonu inşa edilmesine katkıda bulunacağım. Çünkü eğitim ve spor, hayata yeniden dönmenin yoludur."

Katar, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı

Katar Milli Futbol Takımı ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Katar, sahasında ağırladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Daha önce ev sahibi olduğu 2022 Dünya Kupası'na katılan Katar, 2023 yılında ise yine ev sahibi olduğu Asya Kupası'nda şampiyonluğa uzanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
Haberler.com
