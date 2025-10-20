Hasan Basri Yalçın'dan Türkiye'nin Güçlenmesi Üzerine Açıklamalar

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Herhangi bir şekilde kendi sınırlarının içerisindeki terör örgütüyle bile mücadele veremeyen çünkü kendi silahını bile üretemeyen bir Türkiye vardı. Bugün dünyaya İHA-SİHA satan bir Türkiye var." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dünya Düzeni ve Türkiye" programında konuşan Yalçın, gençlerle sohbet etmeyi kıymetli bulduğunu söyledi.

Dünyanın büyük bir değişim içinde olduğunu anlatan Yalçın, "Bundan altı ay önce Amerikan Başkanı 'Gazze'den Gazzelileri gönderelim' diyordu. 'Hepsi çıksınlar oradan' diyordu. Bugün aynı Amerikan Başkanı Gazze'de ateşkes ilanını sağlamaya çalışmakla övünüyor. veya Ukrayna meselesine bakın. Ukrayna gibi bir coğrafyada 1990'larda, 1980'lerde böyle bir silahlı çatışma riski bile olmazdı. Olduğunda da kimin ne yapacağı çok belli olurdu. Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine, Avrupa'ya destek çıkardı. Avrupalılar da Amerikalıların peşine takılırdı. Bu meselenin kuralları çok belli oldu. Avrupalılar bile ne diyorlar? Artık Amerika'nın dostluğuna güvenebilir miyiz? Ona inanabilir miyiz? Onun içeride olduğu bir dünya üzerinden hesap yapabilir miyiz. Kimsenin kimseyle dostluk ilişkilerinin garanti altında olmadığı bir dünya." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çevresindeki ülkelerle ilgili konuşan Yalçın, "Türkiye'nin etrafına bir bakın. Türkiye'nin neredeyse sınırlarındaki bütün komşuları ya savaş halinde ya iç savaş halinde ya da savaşa teyakkuz halinde duruyor. Yani kimsenin kendi ülkesinde önümüzdeki dönemde ne olacağını bile kestiremediği bir dünya." diye konuştu.

Terörle mücadelede teknolojinin önemine değinen Yalçın, şunları kaydetti:

"1990'lı yıllarda ülkemizde biz piyade tüfeği bile üretemiyorduk. Piyade tüfeği üzerinde veya ona yardımcı olabilecek teröristleri gece tespit edebilecek termal kameralarımız, GPS sistemlerimiz, lazer sistemlerimiz, helikopterimiz hiçbir şeyimiz yok. Ne yapıyorduk? NATO'daki dostlarımızdan satın alıyoruz. Onları da kullanmaya kalktığınızda o bize satanların kısıtlamaları altında hareket ediyorduk. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Biz bu mücadeleyi sürdürebilmek için batılı dostlarımızdan İHA'lar ve SİHA'lar istedik. Ne oldu? Satmadılar. Sonra ne oldu? Sonra biz çıktık. Ülkede kendi İHA'mızı ve SİHA'mızı yapmaya başladık. 2016 yılı itibariyle elimizde bir tane vardı. Bugün 2016'dan bu zamana 8 yılın içerisinde dünyanın en büyük İHA-SİHA ihracatçıları sırasında üçüncü sıraya geldik. Şimdi o doksanlı yıllardaki Türkiye'yi düşünün. Herhangi bir şekilde kendi sınırlarının içerisindeki terör örgütüyle bile mücadele veremeyen çünkü kendi silahını bile üretemeyen bir Türkiye vardı. Bugün dünyaya İHA-SİHA satan bir Türkiye var."

Türkiye Yüzyılı'nın Türkiye'yi ayağa kaldırma mücadelesi olduğunu söyleyen Yalçın, gençlere bazı tavsiyelerde bulundu.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve öğrenciler katıldı.