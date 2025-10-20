Haberler

Hasan Basri Yalçın'dan Türkiye'nin Güçlenmesi Üzerine Açıklamalar

Hasan Basri Yalçın'dan Türkiye'nin Güçlenmesi Üzerine Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Kastamonu Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin askeri teknolojideki gelişimi ve küresel siyasi değişimlere dikkat çekti. Yalçın, geçmişte silah üretemeyen Türkiye'nin şimdi İHA ve SİHA ihraç ettiğini vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Herhangi bir şekilde kendi sınırlarının içerisindeki terör örgütüyle bile mücadele veremeyen çünkü kendi silahını bile üretemeyen bir Türkiye vardı. Bugün dünyaya İHA-SİHA satan bir Türkiye var." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dünya Düzeni ve Türkiye" programında konuşan Yalçın, gençlerle sohbet etmeyi kıymetli bulduğunu söyledi.

Dünyanın büyük bir değişim içinde olduğunu anlatan Yalçın, "Bundan altı ay önce Amerikan Başkanı 'Gazze'den Gazzelileri gönderelim' diyordu. 'Hepsi çıksınlar oradan' diyordu. Bugün aynı Amerikan Başkanı Gazze'de ateşkes ilanını sağlamaya çalışmakla övünüyor. veya Ukrayna meselesine bakın. Ukrayna gibi bir coğrafyada 1990'larda, 1980'lerde böyle bir silahlı çatışma riski bile olmazdı. Olduğunda da kimin ne yapacağı çok belli olurdu. Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine, Avrupa'ya destek çıkardı. Avrupalılar da Amerikalıların peşine takılırdı. Bu meselenin kuralları çok belli oldu. Avrupalılar bile ne diyorlar? Artık Amerika'nın dostluğuna güvenebilir miyiz? Ona inanabilir miyiz? Onun içeride olduğu bir dünya üzerinden hesap yapabilir miyiz. Kimsenin kimseyle dostluk ilişkilerinin garanti altında olmadığı bir dünya." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çevresindeki ülkelerle ilgili konuşan Yalçın, "Türkiye'nin etrafına bir bakın. Türkiye'nin neredeyse sınırlarındaki bütün komşuları ya savaş halinde ya iç savaş halinde ya da savaşa teyakkuz halinde duruyor. Yani kimsenin kendi ülkesinde önümüzdeki dönemde ne olacağını bile kestiremediği bir dünya." diye konuştu.

Terörle mücadelede teknolojinin önemine değinen Yalçın, şunları kaydetti:

"1990'lı yıllarda ülkemizde biz piyade tüfeği bile üretemiyorduk. Piyade tüfeği üzerinde veya ona yardımcı olabilecek teröristleri gece tespit edebilecek termal kameralarımız, GPS sistemlerimiz, lazer sistemlerimiz, helikopterimiz hiçbir şeyimiz yok. Ne yapıyorduk? NATO'daki dostlarımızdan satın alıyoruz. Onları da kullanmaya kalktığınızda o bize satanların kısıtlamaları altında hareket ediyorduk. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Biz bu mücadeleyi sürdürebilmek için batılı dostlarımızdan İHA'lar ve SİHA'lar istedik. Ne oldu? Satmadılar. Sonra ne oldu? Sonra biz çıktık. Ülkede kendi İHA'mızı ve SİHA'mızı yapmaya başladık. 2016 yılı itibariyle elimizde bir tane vardı. Bugün 2016'dan bu zamana 8 yılın içerisinde dünyanın en büyük İHA-SİHA ihracatçıları sırasında üçüncü sıraya geldik. Şimdi o doksanlı yıllardaki Türkiye'yi düşünün. Herhangi bir şekilde kendi sınırlarının içerisindeki terör örgütüyle bile mücadele veremeyen çünkü kendi silahını bile üretemeyen bir Türkiye vardı. Bugün dünyaya İHA-SİHA satan bir Türkiye var."

Türkiye Yüzyılı'nın Türkiye'yi ayağa kaldırma mücadelesi olduğunu söyleyen Yalçın, gençlere bazı tavsiyelerde bulundu.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Louvre Müzesi'nde mücevher soygunu! Değerlerine paha biçilemiyor

Dünyaca ünlü müzede dev soygun! Çaldıkları öyle böyle değil
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.