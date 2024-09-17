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Harun Mertoğlu, Çarşamba'da Çiftçi ve Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

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AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında Çarşamba ilçesinde çiftçi ve esnaf ziyaretleri yaptı, sorunları dinledi ve fındıkta çürümeye neden olabilecek faktörleri araştıracaklarını açıkladı.

Ak Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Çarşamba ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Mertoğlu, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında çiftçi, esnaf ziyaretlerinde bulunarak şikayet ve isteklerini dinlediklerini söyledi.

Bu kapsamda Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret Borsası ile esnaf ziyaretlerinde bulunduklarını anlatan Mertoğlu, "Kahverengi kokarca zararlısı ile alakalı bilgi sahibiyiz ve mücadele için çözüm yollarını üretiyoruz. Fındıktaki çürüklerin nedenini masaya yatırmamız gerekiyor. Sadece kahverengi kokarca nedeniyle mi yoksa değişen iklim şartları mı fındıkta çürümeye neden oluyor, bunları iyice araştırarak sonuç çıkarmamız gerekiyor. İnşallah çözüm yollarını üreterek seneye üreticilerimizin bu mağduriyeti yaşamamasını sağlayacağız." dedi.

Ziyaretlerde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir de bulundu.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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