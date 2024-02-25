Harbin'de Buz ve Kar Sanat Galerisi Ziyarete Açıldı

HARBİN, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Güneş Adası'nda Buz ve Kar Sanat Galerisi geçtiğimiz günlerde halkın ziyaretine açıldı.

Yaklaşık 5.000 metrekarelik bir alanı kaplayan bu kapalı buz ve kar sanat galerisi, buzdan heykeller ve çeşitli buz ile kar eğlenceleriyle turistleri büyüledi.