Harare'deki fuarda Çin yapımı ağır hizmet kamyonları yoğun ilgiyle karşılandı

Harare'deki fuarda Çin yapımı ağır hizmet kamyonları yoğun ilgiyle karşılandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zimbabve'nin başkenti Harare'deki Çin-Zimbabve Emtia ve İş Fuarı'nda sergilenen Çin yapımı ağır hizmet kamyonları yoğun ilgi gördü. Pazar günü sona eren üç günlük fuar, yerel pazarda güvenilir ticari araç talebinin arttığını ortaya koydu.
HARARE, 12 Ekim (Xinhua) -- Zimbabve'nin başkenti Harare'de düzenlenen Çin-Zimbabve Emtia ve İş Fuarı'nda sergilenen kamyonlar, 9 Ekim 2026.
Pazar günü sona eren üç günlük fuarda Çin yapımı ağır hizmet kamyonları ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuar, yerel pazarda güvenilir ticari araçlara yönelik talebin giderek arttığını ortaya koydu. (Fotoğraf: Tafara Mugwara/Xinhua)
Kaynak: Xinhua