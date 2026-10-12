Haberler

Harare'deki fuarda Çin yapımı ağır hizmet kamyonları yoğun ilgiyle karşılandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zimbabve'nin başkenti Harare'deki Çin-Zimbabve Emtia ve İş Fuarı'nda sergilenen Çin yapımı ağır hizmet kamyonları yoğun ilgi gördü. Pazar günü sona eren üç günlük fuar, yerel pazarda güvenilir ticari araç talebinin arttığını ortaya koydu.

HARARE, 12 Ekim (Xinhua) -- Zimbabve'nin başkenti Harare'de düzenlenen Çin-Zimbabve Emtia ve İş Fuarı'nda sergilenen kamyonlar, 9 Ekim 2026.

Pazar günü sona eren üç günlük fuarda Çin yapımı ağır hizmet kamyonları ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuar, yerel pazarda güvenilir ticari araçlara yönelik talebin giderek arttığını ortaya koydu. (Fotoğraf: Tafara Mugwara/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev havayolu şirketinde kriz! Talimat geldi, pilotlara yasak kondu

Dev havayolu firması karıştı! Talimat sonrası pilotlara yasak geldi
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü

Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior aşk hayatında da kaybetti

Büyük aşk bitti!

Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı

Cihangir’den ormana! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı