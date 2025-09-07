Hangi ülkeler resmi tatilleri azaltmak istiyor?

Bazı hükümetler, çalışanların çok tatil yaptığını söylüyor ve resmi tatilleri bu nedenle azaltmak istiyor. Bu öneri, söz konusu ülkelerde haraketli tartışmalara yol açıyor.Resmi tatilleri kaldırma fikri moda oldu. Fransa Başbakanı François Bayrou, geçen Temmuz ayında ülkenin 11 resmi tatilinden ikisi olan Paskalya Pazartesisi ve Avrupa Zafer Günü'nün (8 Mayıs) kaldırılmasını önerdi. Ancak bu öneri, siyasi yelpazenin her kesiminden liderler tarafından eleştirilerek büyük tepki topladı.

Bayrou, bu hamlenin Fransa'nın bütçe baskılarını hafifletmesine yardımcı olacağını savunuyor. Ancak böyle bir öneriyle gelen tek kişi o değil.

Bu yılın başlarında Slovakya, mali durumunu iyileştirmek amacıyla resmi tatillerinden birini kaldırdı. Bu karar, Danimarka'nın 2023 yılında Paskalya tatilini kaldırmasıyla benzerlik gösteriyor. Kopenhag'ın gerekçesi, artan savunma bütçelerini karşılamak için mali alan yaratma ihtiyacıydı.

Atlantik'in ötesinde, ABD Başkanı Donald Trump da bu tartışmaya dahil oldu. 19 Haziran'da kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Amerika'da çok fazla çalışılmayan tatil günü var" ve bunun "milyarlarca dolara mal olduğunu" yazdı. Birçok kişi bu açıklamayı, köleliğin sona ermesini anmak için kutlanan ve Biden yönetimi tarafından resmi tatil ilan edilen "Juneteenth" gününde yaptığı için siyasi bir mesaj olarak yorumladı.

Peki, resmi tatil günlerinin daha az olduğu ülkelerin ekonomik açıdan daha üretken olduğunu gösteren yeterli kanıt var mı?

Üretkenliğin resmi tatillerle ilgilisi var mı?

İngiliz ekonomik danışmanlık şirketi Cebr'den kıdemli ekonomist Charles Cornes, DW'ye yaptığı değerlendirmede "Bu fikri destekleyecek kanıtlar sınırlı" dedi.

"Üretkenlik, resmi tatil sayısından ziyade iş gücü verimliliği, sermaye yatırımı, iş gücü becerileri ve teknoloji gibi faktörlere daha çok bağlıdır" diye ekledi.

Araştırmalar, tatillerin azaltılmasının gayri safi yurt içi hasılada (GSYİH) çok küçük artışlar sağlayabileceğini gösteriyor.

2021 yılında araştırmacılar Lucas Rosso ve Rodrigo Andres Wagner tarafından yapılan bir çalışma da resmi tatillerin GSYİH'nin bazı alt kategorilerinde talebi artırabileceğini, ancak resmi tatiller hafta sonuna denk geldiğinde ve telafi edilmediğinde GSYİH'de küçük bir artış gözlendiğini ortaya koydu.

Buna karşın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından yapılan çalışmalar, GSYİH'deki herhangi bir artışın, toplam çalışma günlerindeki artışa kıyasla oransal olarak çok daha küçük olacağını ortaya koydu.

Teorik olarak bir işçinin bir gün izin yapması, o günkü üretkenliğinin sıfır olduğu anlamına geliyor. Ayrıca birçok insanın tatil günlerini uzatmak için izin aldığı için resmi tatillerin öncesi ve sonrasındaki günlerde de işçi üretkenliğinin yavaşladığı savunuluyor.

Bir resmi tatili kaldırmak bir hükümet için artan vergi gelirlerine yol açsa da uzun vadede tatil günlerinin işçi refahını artırdığına ve bunun da üretkenliği olumlu etkileyebileceğine dair karşıt argümanlar mevcut.

Washington'daki Ekonomi Politikası Enstitüsü'nde politika ve araştırma analisti Adewale Maye, DW'ye verdiği demeçte, "Daha fazla tatil olmadan işçilerin tükenmişlik riskinin daha yüksek olduğunu ve bunun da bütünsel olarak işçi refahında bir düşüşe yol açabileceğini gösteren kanıtlar var" dedi.

Resmi tatiller ve ücretli izin süreleri

Resmi tatiller tartışması, genel olarak çalışma saatleri üzerine yapılan daha geniş bir tartışmanın parçası. Almanya, İngiltere ve Hollanda, son yıllarda ortalama çalışma saatlerindeki düşüşü tersine çevirerek yavaşlayan ekonomik büyümeyi canlandırmaya çalışan ülkeler arasında yer alıyor.

Ancak resmi tatilleri kaldırmak, daha fazla iş gücü katılımını teşvik etmekten (örneğin Almanya'nın yaptığı gibi yarı zamanlı çalışanları daha uzun saatler çalışmaya teşvik etmek) ayrı bir fikir. Bu tür teşvikler, ulusal tatillerin tamamen kaldırılması fikrinden çok daha az yoğun tepkiye yol açabilir.

2020'de yapılan bir araştırmaya göre, resmi tatiller ve yasal ücretli izin günleri birleştirildiğindeOECD ülkelerinin çoğunda işçiler için yılda 30 ila 36 gün arasında ücretli izin hakkı bulunuyor.

ABD'nin istisna olduğu konu ne? Avusturya (38), Danimarka (36) ve Finlandiya (36) gibi en fazla kombine tatil gününe sahip bazı ülkeler, aynı zamanda dünyanın en yüksek kişi başına GSYİH'lerine sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Ancak ABD, OECD ülkeleri arasında yasal yıllık izin hakkı bulunmayan tek ülke. 11 resmi tatili var, fakat Ekonomi Politika Enstitüsü'nden Adewale Maye'ye göre perakende, turizm ve ulaşım gibi birçok sektörde çalışanlar bu günlerde de çalışıyor çünkü ücretli izin hakkı güvence altına alınmamış durumda.

Maye, ekonomilerine zarar vermeden yasal tatil günleri sağlayan diğer tüm OECD ülkelerini örnek gösteriyor. "Bu ekonomiler, işçilere dinlenme hakkı tanırken kendileri için iyi bir performans sergilediler" dedi.

Maye, bunun Başkan Trump'ın ABD'nin çok fazla "çalışılmayan tatil gününe" sahip olduğu varsayımına karşı temel argümanlardan biri olduğunu söylüyor:

"Daha fazla çalışmak ABD'de hiçbir zaman sorun olmadı. Önemli olan, tüm işçilerin ve ailelerinin desteklendiğini, güvende olduğunu ve gelişebileceğini hissedeceği bir ekonomi inşa etmektir."

Çalışanların üretkenliğini etkileyen faktörler neler?

Charles Cornes, ABD'nin büyüklüğü göz önüne alındığında, işletmelerden bir gün boyunca kapanmalarını istemenin ekonomik olarak önemli bir olumsuz etki yaratabileceği fikrinin doğru olabileceğini söylüyor. Ancak, her sektörün farklı olduğunu vurguluyor.

"Özellikle konaklama ve perakende sektörleri, son on yılda e-ticaretin büyümesinden sürekli baskı gören geleneksel perakendecilere çok ihtiyaç duyulan desteği sağlayarak, faaliyetlerinde bir artış görüyor" dedi.

Cornes, işçi üretkenliğinin nihayetinde başka faktörlere bağlı olduğunu ve sadece çalışılan saatlerin bir meselesi olmadığını da vurguluyor:

"Örneğin Almanlar daha az saat çalışıp aynı üretim düzeyini bu kısaltılmış saatler içinde sağlıyorsa bu ekonomiye zarar vermez. Tam tersine, insanların deneyimlere ayırabilecekleri daha fazla boş zamana sahip olması hem toplumsal hem de ekonomik açıdan faydalı olabilir."