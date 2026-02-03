EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 11 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Soğuk havayla mücadele eden şoförlerden Hayrettin Aynacı (43), "Bulgaristan'da kardan dolayı birçok yerde yolların kapandığını gördük. Bu da buradaki çalışmayı da etkilemiş olabilir" dedi.

Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, 11 kilometre kuyruk oluşturdu. Dün, kuvvetli kar yağışının etkili olduğu kentte şoförler, gece saatlerinde sıfırın altında 4 derece ölçülen bölgede kuyrukta bekledi. Şoförler, dondurucu soğukta zor anlar yaşarken, işlemlerin daha hızlı yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

'SIRADA 7 KİLOMETRE GİDEBİLDİM'

İstanbul'dan aldığı yükü Bulgaristan'a götüren Hayrettin Aynacı, dün girdiği kuyrukta halen sırada beklediğini belirterek, "Dün sabah saat 9'da geldim, akşam 9'da çalışmam bitti. Bu esnada 3 kilometre yol gittim. Bu sabah kalktım yani büyük ihtimal bu akşam içeriye gireceğim. Yani 7 kilometre yol tükettim bugün sabah 6'dan itibaren. Bulgaristan durumlar biraz değişti, Schengen bölgesine girdiler. Biraz daha ciddi aramalar yapılıyor. Çalışmalar biraz daha ağırlaştı. Yani buradakiler de tabii ki işini yapıyor. Daha detaylı arama, evrak kontrolleri oluyor. Bundan dolayı işler biraz daha yavaşladı. Ama farklı bir gümrük kapısı daha olsa ya da içeride çalışma peronlarını biraz çoğaltsalar biraz daha hızlanır benim düşüncem. Bulgaristan'da kardan dolayı birçok yerde yolların kapandığını gördük. Bu da buradaki çalışmayı da etkilemiş olabilir" diye konuştu.

'AKŞAM 6'DAN BERİ SIRADAYIM'

Ferhat Sırtlan da yetkililerden çözüm beklediklerini söyleyerek, "Dün akşam saat 6'da sıraya girdim. Halen sıradayım. Neden sıranın yavaş gittiğini bilmiyorum. Hava da oldukça soğuk. Arabaları çalıştırmasak resmen donarız yani. Ekmeğimizin hatırı için mecbur katlanıyoruz. Halen daha parka giremedik. Yetkililerden buna bir el atmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK SORUNUMUZ TUVALET'

İstanbul'dan gelip Romanya'ya giden Sadi Tüysüz, "En büyük sorunumuz tuvalet sorunu burada. Yeni gelecek yeni yetişen gençlere şunu tavsiye ederim; bu işe yönelmesinler. Evimden ayrıldığım zaman aşağı yukarı 20-25 gün gibi uzun bir süre bu arabanın içerisinde yaşıyorum. Soğuğunu yiyorsun, sıcağını yiyorsun, bunlar yetmiyor, buradaki hayat pahalılığı. Lokantasına giriyorsun pahalı, berberine gidiyorsun pahalı, marketine gidiyorsun pahalı" dedi.