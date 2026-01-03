Savunma Sanayi İhracatta Rekor Kırıyor

'SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİMİZ AÇIK ARA ÖNDE'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2025 yılı ihracat verilerine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma ve havacılık sanayiimiz, son 3 yılda ihracat artışında tüm sektörler arasında açık ara öne çıkarak güçlü bir başarı hikayesi yazmıştır. Türkiye'nin toplam mal ihracatındaki hacmi içerisindeki payımız; 2022'de yüzde 1,7 iken 2023'te 2,1'e, 2024'te 2,7'ye, 2025 itibarıyla 3,6 seviyesine yükselmiştir. Bu tablo, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; reel olarak üç yılda ihracatımızı iki katına taşıyan kalıcı ve sürdürülebilir bir dönüşümü ifade etmektedir. Bu güçlü ivme; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon, yerli ve milli teknoloji odaklı stratejik yönelim, uzun vadeli planlama ve uluslararası iş birlikleriyle güçlenen ihracat politikalarının somut bir sonucudur. Savunma ve havacılık sanayiimiz bugün; yüksek katma değer üreten, küresel pazarlarda güvenle tercih edilen, Türkiye'nin dış ticaret dengesine stratejik katkı sunan bir lokomotif sektör haline gelmiştir. Türkiye, savunma ve havacılık sanayiinde vizyonla büyüyen, istikrarla güçlenen yolculuğunu kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Caner ÜNVER/ANKARA,