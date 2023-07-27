Haliç Köprüsü'nde Otomobil Yol Temizleme Aracına Çarptı

BEYOĞLU, D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil, yol temizleme aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobilin sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edirne istikametinde ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 FPC 576 plakalı otomobil, aynı istikamette giden yol temizleme aracına arkadan çarptı. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda bulunan kadın ile yol temizleme aracının şoförü yaralandı. Otomobilin sürücüsünün ise kazanın ardından otomobili terk ederek olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralı kadını bulunduğu yerden kurtarırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre trafik oluştu. Köprünün üzerinde ilerleyemeyen sürücüler, polisin kapattığı yolda ters yönde dönerek Haliç Köprü yan yola geçti. Kazaya karışan araçların kaldırılması ile D-100 Karayolu'nun trafiği normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.