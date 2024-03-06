Hakkari Valisi Ali Çelik, Genç Ofis'i ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Genç Ofisi" ziyaret etti.

Çelik, Güngör mahallesinde bulunan ve bünyesinde spor salonu, kütüphane, müzik bölümü ve bilişim alanlarının bulunduğu Genç Ofis'te gençlerle bir araya geldi.

Müzik bölümü öğrencilerinin kendisi için hazırladığı besteyi dinleyen Çelik, duygusal anlar yaşadı.

Şarkının kendisini duygulandırdığını ifade eden Çelik, "Benim için güzel bir anı, motivasyon kaynağı oldu. Elimizden geldiğince size katkı sunacağız. Gençlerimizin yarınlarının güzel olması için elimizden geleni yapacağız. Sizlerden en büyük beklentimiz kendiniz için iyi olanın peşinden koşmanız. Saatlerce okey oynayıp hayata ilişkin şikayet etmek yerine kendimiz için sorumluluk almak o kadar değerli ki. Resimle, müzikle, tekvando ve sanatla uğraşıyorsunuz. Çok yetkin bir hazinemiz var genç nüfusumuz. Bize düşen sizin işinizi kolaylaştırmak. Amacımız sizlerin güzel koşullarda hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak." diye konuştu.