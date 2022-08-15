Hakkari haber! Hakkari Valisi Akbıyık vatandaşlara aşure dağıttı Hakkari haberine göre Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vatandaşlara aşure dağıttı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vatandaşlara aşure dağıttı. Merkez Ulu Cami'de muharrem ayı dolayısıyla program düzenlendi Programa katılan Akbıyık, cami bahçesinde vatandaşlara aşure ikram etti. Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Müftü Vekili Bilal Beyter, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat eşlik etti. Güncel AA / Hikmet Temeş Hakkari Cami Güncel Haberler

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