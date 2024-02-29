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Hakkari'de Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Tarım Sınıfları Açıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan 2 tarım sınıfında öğrenciler teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Okul müdürü Enver Yaşar, tarım sınıfının Hakkari'de tek olduğunu belirtti ve gelecek yıllarda öğrenci sayısının artacağını söyledi. Ayrıca, okulun sürdürülebilir tarım projesi kapsamında Avrupa'da eğitimler alacağı da açıklandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında açılan 2 tarım sınıfında teorik ve uygulamalı eğitim alıyor.

Okul müdürü Enver Yaşar, yaptığı açıklamada, okullarında açılan tarım sınıfının Hakkari'de tek olduğunu söyledi.

Bu sınıfı daha önceki yıllarda açmak istediklerini ifade eden Yaşar, şöyle konuştu:

"Yüksekova Ovası bir tarım alanı olacaktır. Öğrencilerimizin yüzde 65'i taşıma yöntemiyle okula gelmekte. Tarım alanını seçmemizdeki önemli etkenlerden biri de bu. Biz Yüksekova Ovası ile bütün köylerimizde daha sağlıklı bir tarım gerçekleştireceğiz. Önemli projelerimiz var. Yerli tohuma ulaşmak istiyoruz. Amacımız kısa ve orta vadede Hakkari ve ilçelerinin tüm köylerini gezip tohuma ulaşacağız ve tohumu muhafaza edeceğiz."

Yaşar, "Şu anda 40'tan fazla öğrencimiz var. Gelecek eğitim ve öğretim yılında tarıma yönlendireceğimiz öğrenci sayımız artacaktır. Biz Avrupa Birliği Erasmus kapsamında da ciddi bir çalışma yaptık. Çalışmamızın adı sürdürülebilir tarım. Bu projemiz zaten kabul olduktan sonra öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz Avrupa'nın değişik ülkelerinde tarım alanında eğitimler alacak." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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