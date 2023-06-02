Hakkari'de Karla Mücadele Haziranda da Devam Ediyor
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Kışın sert geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, üs bölgelerinin yolunu açma çalışmalarını haziranda da sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, zorlu şartlarda çalışarak Binbir Kapı Üs Bölgesi yolunu 20 günde açtı ve Düz Tepe Üs Bölgesi yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kışın sert geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, üs bölgelerinin yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, haziranda da karla mücadeleye devam ediyor.
Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği Binbir Kapı Üs Bölgesi yolunda zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yolu 20 günde açtı.
Ekipler, kapalı olan Düz Tepe Üs Bölgesi yolunu açmak çalışmalarını sürdürüyor.