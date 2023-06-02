Hakkari'de Karla Mücadele Haziranda da Devam Ediyor

Kışın sert geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, üs bölgelerinin yolunu açma çalışmalarını haziranda da sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, zorlu şartlarda çalışarak Binbir Kapı Üs Bölgesi yolunu 20 günde açtı ve Düz Tepe Üs Bölgesi yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.