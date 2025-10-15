Hakkari'de Kadın Üreticilere 18 Sera Teslim Edildi

Hakkari genelinde yapımı tamamlanan 47 seradan 18'i kent merkezindeki kadın üreticilere törenle teslim edildi.

Merzan Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, mahalleyi ziyaretinde kadınların sera talebinin olduğunu, bunun üzerine bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Seraları Çiftçi Kadınlar Günü'nde teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çelik, "Kent merkezi ve ilçelerinde 47 seranın yapımını tamamladık. Kadın çiftçilerimiz seralarıyla buluştu. İnşallah üretime vesile olacak. Bu seraların toplamda 13,5 milyon liralık bir maliyeti oldu. Bunun yüzde 25'ini kadın çiftçilerimiz, kalanı da Hazine ve Maliye Bakanlığından İl Özel İdaresine aktarılan kaynakla sağlandı. Çukurca'da da bir proje yürütüyoruz. Onu da DAP aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Orada da yaklaşık 18 seramız proje uygulama noktasına geldi. Onlar da inşallah önümüzdeki üretim sezonuna yetişecek." diye konuştu.

Örtü altı tarım yönteminin üretimin vazgeçilmez unsurlardan biri haline geldiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hem alan kullanımını azaltması hem de metrekare verimini artırması ve ihtiyaç duyulan sulama ihtiyacını azaltması nedeniyle örtü altı tarım bugünün vazgeçilmezi. Bu projeden önce yaklaşık 200 seramız vardı. Özellikle kadın çiftçilerimizin, annelerimizin üretimin bir parçası olması çok değerli. Sizlere çok güveniyoruz çünkü kadın eli değince iş daha bir başka oluyor. Onların niyetleri halis. Bu projeye ön ayak oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hakkari'ye farklı bir bakış açısı var. Bizden giden birçok konuda desteklerini esirgemiyor. Bu şekilde el ele, gönül gönüle, yan yana durursak hep beraber zorlukları hep beraber yeneceğiz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen ise kentin 800 bin küçükbaş, 42 bin büyükbaş hayvan ve 170 bin arılı kovanla hayvancılıkta ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bu potansiyeli ikiye katlayacak gücün de mevcut olduğunu ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"İlimizde mayısın sonunda ve haziranın başında başlayan ekim faaliyetlerimiz bu ayın sonuna kadar devam ediyor. Özellikle sebze üretiminde sezonu uzatmanın en önemli yolu seradır. Köy ziyaretlerinde gelen talepler üzerine Sayın Valimizin emirleri doğrultusunda 3 ayrı projeyi İl Özel İdaresine sunduk. 47 seramız bu hafta itibarıyla tamamlandı. Geçen Anneler Günü'nde Sayın Valimize gelen talep üzerine burada 18 seranın kurulumunu planladık. Bugün ise seralarımız gelecek üretim sezonuna hazır hale geldi. Seralar 200 metrekare. Kış şartlarına uyumlu halde yaptık."

Vali Çelik ve beraberindekiler, daha sonra açılışını yaptıkları seraları gezdi.

Törene, Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Rızgar Özdemir, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.