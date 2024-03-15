Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında Abdulmecit Tüner'in oturduğu tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Güngör Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde Abdulmecit Tüner'in oturduğu tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Yüksekova İtfaiye Hakkari Olay Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cengiz Bölek kimdir? Memleket Partisi Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı Cengiz Bölek kaç yaşında, nereli? Kenan Peker kimdir? AK Parti Mersin- Yenişehir Belediye Başkan adayı Kenan Peker kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Silvan Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli? Erol Mengüç kimdir? CHP Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı Erol Mengüç kaç yaşında, nereli? Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Lice Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli? Kazım Kurt kimdir? CHP Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Öz kimdir? AK Parti Mersin- Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz kaç yaşında, nereli? Abdulhakim Eraslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kulp Belediye Başkan adayı Abdulhakim Eraslan kaç yaşında, nereli? Kadir Berat Özkaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kocaköy Belediye Başkan adayı Kadir Berat Özkaya kaç yaşında, nereli? Hasan Ünal kimdir? CHP Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Ünal kaç yaşında, nereli? Fatih Akgören kimdir? Zafer Partisi Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı Fatih Akgören kaç yaşında, nereli? Mahmud Yahya Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kayapınar Belediye Başkan adayı Mahmud Yahya Kılıç kaç yaşında, nereli? İsmail Eraslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Hazro Belediye Başkan adayı İsmail Eraslan kaç yaşında, nereli? Mevlüt Ekmekçi kimdir? AK Parti Mersin- Mezitli Belediye Başkan adayı Mevlüt Ekmekçi kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title