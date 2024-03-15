Hakkari'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında Abdulmecit Tüner'in oturduğu tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Güngör Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde Abdulmecit Tüner'in oturduğu tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi.