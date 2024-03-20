Hakkari'de çığ düşen bölgede yol genişletme çalışmaları sürüyor

Hakkari'de Karayolları ekipleri, dün farklı noktalarda birden fazla çığın düştüğü Depin mevkisinde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte dün Hakkari- Çukurca kara yolundaki Depin mevkisinde farklı noktalarda birden fazla çığın düşmesinin ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Tek şeritten ulaşıma açılan yolda, Karayolları ekipleri kar yığınını temizleyerek diğer şeridi de açmak için çaba sarf ediyor.

Ekskavatörün de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, kar tünelinin içindeki birikintiyi iş makineleriyle çıkarmaya çalışıyor.

Trafik polisleri, metrelerce karın bulunduğu bölgede trafiğin güvenli akışı için görev yapıyor.