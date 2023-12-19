Hakkari'de Bisikletliye Otomobil Çarptı: Yaralı Var
Hakkari'de, yolun karşı tarafına giderken otomobilin çarptığı bisikletli Yaşar Sevinç, düşerek yaralandı. Kaza sonucu yaralanan Sevinç, hastaneye kaldırıldı.
HAKKARİ'de, yolun karşı tarafına giderken otomobilin çarptığı bisikletli Yaşar Sevinç, düşerek yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Derinsu yönetimindeki 30 AAF 469 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına giden Yaşar Sevinç'in kullandığı bisiklete çarptı. Devrilen bisikletten düşüp yola savrulan Sevinç, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sevinç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.