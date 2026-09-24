Hakkari Bağışlı'daki okulda 60 öğrenciye spor malzemesi verildi

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Hakkari'de, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen Çanakkale ve Ayasofya Özlemi Projesi kapsamında 60 öğrenciye spor malzemesi desteği sağlandı.

Hakkari Bağışlı Kültür ve Gençlik Derneğince Bağışlı köyündeki Akçalı İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı.

Proje kapsamında okulda düzenlenecek temel okçuluk ve futbol teknikleri kurslarına katılmak üzere 30'ar öğrenci seçildi.

Dernek Başkanı ve Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar, programda yaptığı konuşmada, çocuklara yaz döneminde yüzme eğitimi verildiğini ve kursun başarıyla tamamlandığını söyledi.

Okulda okçuluk ve futbol eğitimlerinin yanı sıra farklı spor etkinliklerinin de gerçekleştirileceğini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Çocukların bu yaşta edinecekleri deneyimler, zihinlerinde kalıcı izler bırakacaktır. Bedensel ve zihinsel gelişimleri olumlu yönde etkilenecektir. Okulun yeni açılmış olması da bu bölgedeki çocuklar için bu eğitimleri daha anlamlı kılıyor. Çocuklarımıza başarılı bir kurs dönemi diliyorum. Okul yönetimi ve öğretmenlerimize ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Etkinliğe, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Metin Ertuş, dernek yönetim kurulu üyeleri, veliler ve okul yönetimi katıldı.

Kaynak: AA