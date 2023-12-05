Haki'yi tekmeyle öldüren sanık 'ağızlığı yoktu'; köpeğin sahibi 'Yasaklı ırklardan değil'

İZMİR'de Sibel Gedik'in (45) Akita cinsi 'Haki' isimli köpeğini tekmeleyip öldürdüğü ileri sürülen Levent Türksever (64), 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada, hayvanı kasıtlı olarak öldürmediğini söyleyip, "Akita köpekler, kurt cinsi köpeklerdir ve ağzında da ağızlık yoktu. Beraatimi istiyorum" dedi. Sibel Gedik ise şikayetçi olduğunu yineleyip, köpeğinin yasaklı ırklardan olmadığı için ağızlığı olmadığını belirtti.

Olay, 7 Temmuz'da, Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi Bestekar Sadi Hoşses Sokak'taki fırının önünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi, ev kadını Sibel Gedik, 4 yaşındaki erkek Akita cinsi 'Haki' adlı köpeğini sokağa çıkardı. Köpeğinin tuvalet ihtiyacını giderip gezdiren Gedik, ardından alışveriş için yakındaki fırına gitti. Fırının bahçesinde başka bir müşteriye ait bağlı olmayan küçük köpeği fark eden Gedik, içeri girmeyip dışarıda bekledi. Bu sırada bahçedeki köpek, 'Haki'ye doğru koştu. Küçük köpeğin sahibi Levent Türksever de gelip, Gedik'in köpeğine tekme attı. Türksever, bu sırada ayağının kayması sonucu düştü. Tekrar ayağa kalkan Türksever, bu defa 'Haki'nin karnına tekme attı. Aldığı darbeyle yere yığılan 'Haki' isimli köpek öldü. O anların, fırının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Sibel Gedik'in şikayetiyle polis tarafından gözaltına alınan Levent Türksever, ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Türksever hakkında, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan iddianame hazırlandı. Türksever için 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu'na göre, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile bazı haklarından yoksun bırakılması talep edildi. Karşıyaka 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. İddianamede; Türksever'in ifadesi de yer aldı. Türksever, ifadesinde, alışveriş yapmak için geldiği fırının kapısına Pekinez cinsi köpeğini bağladıktan bir süre sonra başka bir köpeğin kendi köpeğine saldırıp, ağzında havada salladığını görünce yanlarına gittiğini söyledi. Köpeği ayağıyla ittirmesine rağmen kendi köpeğini bırakmayınca bir kez daha ittiğini ileri süren Türksever, köpeğe kasıtlı olarak vurmadığını, amacının kendi köpeğini kurtarmak olduğunu kaydetti.

'BERAATİMİ İSTİYORUM'

Karşıyaka 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması 1 Aralık'ta görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Levent Türksever ile taraf avukatları katıldı. Sanık Türksever, "Olay günü 4,5 kiloluk Pekinez cinsi köpeğimle fırına gittim. Köpeğimi kapıya bağladım. 1,5-2 metrelik tasması vardı, içeri girdim. Dışarıda bir çocuk sesi duyduğumu sanıp, çıktığımda köpeğimi diğer köpeğin ağzında gördüm. Köpeğime doğru giderken tasmasına takıldım. Köpeğim hala, Akita cinsi köpeğin ağzındayken, ayağımın iç kısmıyla vurdum. Bu sırada dengemi kaybederek yola doğru düştüm. Başımı yere vurdum. Mavi ışıklar görmeye başladım. Şimşek gibi ışık gördüm. Sonra gözlüğümü taktığımda kırık kırık görmeye başladım. O sırada etrafta köpeğimi aradım. Bu sırada diğer köpeğin halen ağzında zannettiğim için ikinci kez köpeğin popo kısmından ittim. Sonra birileri, 'İçeri kaçtı' deyince köpeğimin içeride olduğunu gördüm. Köpeğim yaralanmıştı, veterinere götürdüm. Asla köpeği kasıtlı olarak öldürmedim. Kendim zaten köpek severim. Yıllardır 8-10 köpek baktım. Ayrıca Akita köpekler, kurt cinsi köpeklerdir ve ağzında da ağızlık yoktu. Beraatimi istiyorum" dedi.

'KÖPEĞİM YASAKLI IRKLARDAN OLMADIĞI İÇİN AĞIZLIĞI YOKTU'

Sibel Gedik ise "Hayvanım kurt köpeği cinsi değildir. Kaldırımdayken fırının bahçesinde küçük cins bir köpek olduğunu gördüm ve durdum. Köpeğimin tasmasını iyice kısalttım ve onların çıkıp gitmesini bekledim. Etrafımda kimse yoktu. Bu küçük köpek bir anda bizim üzerimize doğru koşarak geldi. Köpeğim anlık bir refleksle küçük köpeği sırtından yakaladı. Ben çekmeye çalıştım, bu sırada sahibi geldi. Köpeğime tekme atmak istedi ancak o sırada zaten köpeğim küçük köpeği bırakmıştı. Sanığın ayağı boşluğa geldi, köpeğimi sıyırdı ve düştü. Köpeğimi çekip, arkamı dönerek uzaklaştım. Köpeği eve bırakıp dönüp, küçük köpeğe bakacaktım. Bu sırada küçük köpeğin sahibi ayağa kalktı, küfürler ederek arkası dönük olan köpeğime hızlı bir tekme attı. Köpeğim o anda yığıldı, sadece bir kez inledi. Ondan sonra da o aşamada ölmüş, kalbi durmuş. 'Kaburgası muhtemelen kalbine batmıştır' dediler. Küçük köpeğin sahibi daha sonra küfrederek kendi köpeğine doğru gitti. Hatta bu durumu gören bir taksici geldi, o müdahale edince onunla da küfürleşti. Köpeğimin arka bacakları sakattı o nedenle hızlı koşamaz. Köpeğim yasaklı ırklardan olmadığı için ağızlığı yoktu. Köpeğime tekme atıp, öldüren kişiden şikayetçiyim, davaya katılmak istiyoruz. Ben ve çocuklarım halen bu yaşananları atlatamadık" dedi.

'İFADELER ÇELİŞKİLİ'

Gedik'in avukatı Senem Demirel Acar, "Sanığın savunması suçtan kurtulmaya yöneliktir. Emniyette ve mahkemenizde vermiş olduğu ifadeler çelişkilidir. Emniyette kamera kayıtlarından habersiz olduğu aşamada köpeğe sadece bir kez vurduğunu söylemişken, daha sonra kamera kayıtları ortaya çıkınca mavi ışıklar gündeme gelmiştir. İlk suçlamasında meşru müdafaadan yararlanmaya çalışmıştır. Üstelik ben de üç derece miyobum. Bu dereceler bir köpeği görmeye engel de değildir. Kamera kayıtları izlendiğinde sanığın ilk tekmeyi atmasından sonra düştüğü bu aşamada köpeğinin yanına geldi, kendisini yaladığı görünüyor. Sanık buna rağmen kalkıp terliğini giyip, müvekkilimin köpeğine ikinci bir tekme atıyor. Araya vatandaşlar girmesine rağmen iki kez daha bağırarak müvekkilimin olduğu tarafa doğru hamle yapıyor. Eğer vatandaşlar araya girmeseydi, müvekkilime dahi bir saldırısı olabilirdi. Olayın sorumluluğu sanığa aittir. Suçtan kurtulmaya yönelik beyanlara katılmıyoruz" dedi.

Hakim, tarafların dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.