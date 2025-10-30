Haberler

Hakem Zorbay Küçük'ün İfadesi İstenmedi, Bahis İddialarını Reddetti

Hakem Zorbay Küçük'ün İfadesi İstenmedi, Bahis İddialarını Reddetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'hakemlerin bahis sitelerine üyeliği' soruşturmasında Zorbay Küçük'ün ifadesine ihtiyaç duyulmadığını açıkladı. Küçük, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, kendisi adına açılan bahis hesapları için suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakem Zorbay Küçük'ün ifadeye çağrılmadığını, Küçük'ün hakkındaki başka konulara ilişkin avukatıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin 'bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmasının ardından açıklama yapan Küçük, sadece hakemlik kariyeri boyunca değil, kariyerinden önce de hiçbir bahis sitesine üye olmadığını iddia etti.

Bahis sitesi hesabı açmadığını ve oynamadığını öne süren Küçük, "Benim adıma hesaplar açıldığı için şikayetçi olduk. Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik, gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği bu kadarını yapabiliyorum." dedi.

Küçük'ün avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu ise "Burada şu an bulunmamızın amacı hem Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) korumak hem de medyada dolaşan algı var, bunu yıkmak. Müvekkil adına açılmış olan iki farklı bahis hesabı var. Bu, tespit edebildiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı şikayet dilekçesini verdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Muhittin Böcek itirafçı olacağı iddiasını yalanladı

Muhittin Böcek gündemi sarsan iddiaya cezaevinden yanıt verdi
İspanyol Youtuber'ı Tarlabaşı'nda darbettiler

İspanyol Youtuber'ı Tarlabaşı'nda darbettiler
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.