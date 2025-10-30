Hakem Zorbay Küçük'ün İfadesi İstenmedi, Bahis İddialarını Reddetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakem Zorbay Küçük'ün ifadeye çağrılmadığını, Küçük'ün hakkındaki başka konulara ilişkin avukatıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin 'bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmasının ardından açıklama yapan Küçük, sadece hakemlik kariyeri boyunca değil, kariyerinden önce de hiçbir bahis sitesine üye olmadığını iddia etti.

Bahis sitesi hesabı açmadığını ve oynamadığını öne süren Küçük, "Benim adıma hesaplar açıldığı için şikayetçi olduk. Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik, gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği bu kadarını yapabiliyorum." dedi.

Küçük'ün avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu ise "Burada şu an bulunmamızın amacı hem Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) korumak hem de medyada dolaşan algı var, bunu yıkmak. Müvekkil adına açılmış olan iki farklı bahis hesabı var. Bu, tespit edebildiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı şikayet dilekçesini verdik." diye konuştu.