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Halil Umut Meler: Faruk Koca 'Seni öldüreceğim' dedi, şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum

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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 avanesinin yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler tedavi gördüğü hastanede verdiği ifadede "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ifadesinde, " Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim.' dedi. Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum." beyanında bulundu.

Halil Umut Meler: Faruk Koca 'Seni öldüreceğim' dedi, şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum

MELER TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE İFADE VERDİ

Süper Lig'de dün akşam oynanan maçın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan Meler'in müşteki olarak ifadesi, tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesinde alındı.

Halil Umut Meler: Faruk Koca 'Seni öldüreceğim' dedi, şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum

"BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE KOCA VE İKİ ŞAHIS SAHAYA GİRDİ"

Halil Umut Meler ifadesinde, dün saat 20.00'de Eryaman stadyumunda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasındaki futbol müsabakasının orta hakemi olduğunu hatırlattı. Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şunları söyledi; "Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm.

Halil Umut Meler: Faruk Koca 'Seni öldüreceğim' dedi, şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum

"BANA HİTABEN 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ"

Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

Kaynak: AA / Güncel

Halil Umut Meler MKE Ankaragücü Faruk Koca Rizespor Hukuk Spor Güncel Haberler

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