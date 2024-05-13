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Hakaret şikayeti uzlaşmayla sonuçlandı, SMA hastası çocuğa bağış yapıldı

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Bayburt'ta yaşanan hakaret olayında taraflar, uzlaşma sağlamak için SMA hastası çocuğa bağış yapma şartını kabul etti. Şikayetçi olan T.O, Y.A'dan 2 bin lira bağış yapmasını talep etti ve Y.A bu teklifi kabul ederek ceza almaktan kurtuldu.

Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 2 bin lira bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

Kentte yaşayan T.O, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Y.A'dan şikayetçi oldu.

T.O'nun şikayeti üzerine Y.A. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

Bunun üzerine T.O, Y.A'nın SMA hastası Cennet Su adına başlatılan kampanyaya 2 bin lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden Y.A, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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