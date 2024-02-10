Hakan Tütüncü, Güllük Cadde esnafını ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Muratpaşa ilçesindeki Güllük Cadde esnafına ziyarette bulundu.

AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu ve partililerle Güllük Caddesindeki esnafı gezen Tütüncü, istek ve taleplerini dinledi.

Esnaflara hayırlı ve bol kazanç dileyen Tütüncü, göreve geldiklerinde esnafın sorunları ile yakından ilgileneceğini belirtti.

Kepez Belediye Başkanlığı döneminde esnafla yakın çalışma içerisinde olduğunu ifade eden Tütüncü, "Birlikte daha çok çalışarak, Antalya'ya altın çağı yaşatacağız." diye konuştu.

Tütüncü, esnaf ziyaretleri sırasında yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek, hal hatır sordu.