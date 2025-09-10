Haberler

Haftada 4 Gün Mesai İddiaları Yalanlandı

Haftada 4 Gün Mesai İddiaları Yalanlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi, 'Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai düzenlemesi olacağına dair çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İlgili bakanlıklar, böyle bir uygulamanın gündemde olmadığını belirtti.

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği' iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtidi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında 'Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği' şeklinde yer alan iddia, gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili Bakanlıklar tarafından teyit edildiği üzere, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulama gündemde değildir. Orta Vadeli Program'da çalışma günlerinin 4'e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri Cumartesi ile Pazar'dır. İş Kanunu'na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür. OVP'de yer alan 'İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır' ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir. Kamuoyunun resmi açıklamalara itibar etmesi, yanıltıcı bilgi ve değerlendirme içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rusya'nın hamlesi sonrası Trump'tan savaş açıklaması: Hadi bakalım başlıyoruz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj: Hadi bakalım başlıyoruz
24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı

24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı
Kayyum heyetinden Gürsel Tekin'in 31 kişilik listesi için ilk açıklama

Kayyum heyetinden Gürsel Tekin'in 31 kişilik listesi için ilk açıklama
İşte futbol bu! 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya'yı devirdi

İşte futbol bu! 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya'yı devirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.