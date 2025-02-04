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Hadim'de Çiftçi Eğitim Toplantısı Düzenlendi

Hadim'de Çiftçi Eğitim Toplantısı Düzenlendi
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Konya'nın Hadim ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Çiftçi Eğitim Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda Akdeniz meyve sineği, gübre kullanımı, mera ıslahı, tarımsal üretimin planlanması ve tarım sigortası gibi konular ele alındı.

Konya'nın Hadim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Çiftçi Eğitim Toplantısı" düzenlendi.

Hadim Halk Eğitim Merkezinde "Akdeniz meyve sineği, kimyasal ve hayvansal gübrelerin kullanımı, mera ıslahı, tarımsal üretimin planlanması ve tarım sigortası" konularının anlatıldığı toplantıda, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli, Ziraat Mühendisleri Orhan Çoruh, Sadık Oturanç, ve Suat Köklüsoy ile TARSİM Bölge Müdür Yrd. Mehmet Ali Özuysal ile Uzman Ziraat Mühendisi Murat Hacıoğlu sinevizyon eşliğinde sunum yaptı.

Akdeniz meyve sineği hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Orhan Çoruh, yapılan çalışmaları ve zararlının meyveler üzerindeki etkilerini anlattı.

Hadim'in kiraz başta olmak üzere meyve üreticiliğinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisi Çoruh, "Mücadelemiz entegre bir mücadele olmalı bu bahsettiğimiz sinekler üreticiye olduğu kadar ülke ekonomisi için de oldukça zarara yol açmaktadır." dedi.

Toplantıya, Hadim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Gelmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Bilgili - Güncel
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