Güvenlik-İş Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu başladı

Güvenlik ve Savunma İşçileri (Güvenlik-İş) Sendikasının 5. Olağan Genel Kurulu başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen Genel Kurula, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, bazı sendikaların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

BBP Genel Başkanı Destici, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmada, özel güvenlik görevlilerinin çalışma saatleri ve maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Maaşlardan yapılan gelir vergisi kesintisine değinen Destici, "Biz vergiyi kazanandan almalıyız, çalışandan değil. Yıllardır vergi sistemi konuşulur. Her gelen iktidar, hükümet ya da bakan, yeni, adil bir vergi sisteminden bahseder. Bu çözülmeyecek bir matematik problemi değil ki. Kural açık. Adil vergi sistemi uygulayacaksan çok kazanandan çok alacaksın, az kazanandan az alacaksın, kazanmayandan almayacaksın. Bu kadar basit." değerlendirmesinde bulundu.

Emekli maaşlarına ilişkin de konuşan Destici, "Kademeli emeklilik diye dile getirilen bir şey var. 10 bin gün prim ödeyenle 3 bin gün prim ödeyen aynı maaşı alır mı? Ya da 30 yıl çalışan ile 10 yılı bile doldurmamış, Meclis'in çıkardığı kanunlarla emeklilik hakkı elde etmiş kişi aynı maaşı alır mı? Bu adaletsizlik değil mi? Bence bizim önce düzeltmemiz gereken işlerden bir tanesi de bu. Bu emeklilikte kademeyi mutlaka getirmeliyiz ve kim ne kadar fazla yıl çalışmışsa ve prim yatırmışsa bence ona göre emekli maaşı almalı." diye konuştu.

Asgari ücrete yılda iki kez zam yapılması talebinde bulunan Destici, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonunda kalıp taleplerini kamuoyuyla paylaşması gerektiğini belirtti. Destici, yeni asgari ücretin enflasyon farkının yanı sıra refah payıyla artırılmasını istedi.

"Milletimize hizmetkarlık etmek adına bu makamlarda bulunuyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da konuşmasında, dünyanın kaos içinde bulunduğunu belirterek her an kriz ve kargaşanın yaşanabileceği bir manzarayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Böyle bir dönemde Türkiye'yi istikrar, huzur ve mutluluk adası olarak tutabilmek için herkese büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin daha fazla gelişmesi ve güzelleşmesi için gece gündüz demeden çalıştığını kaydetti.

Statülerini kendileri için kullanacak insanlar olmadıklarını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Biz milletimize hizmetkarlık etmek adına bu makamlarda bulunuyoruz ve makamları milletimize birer hizmetkarlık etme anlamında vasıta ve araç olarak görüyoruz. Hepimizin ortak paydası milletimiz, Türkiye'miz, ülkemiz. Bunun için kim ne kadar emek koyuyorsa ortaya o emek o kadar makbuldür, güzeldir, kıymetlidir ve değerlidir. Bütün işlerimizi yaparken işte o bilinçle ve o niyetle yapmamız gerekiyor. Bu doğrultuda daha güzel şeyler olsun, daha müreffeh bir tablo oluşsun diye uğraş veriyoruz ve bu anlamda daha fazla emek ortaya koyanın, daha doğru iş yapanın, daha dürüst takılanın yanında olmaya çalışıyoruz. Yanlış iş yapanlarla da yolumuzu ayırmaya çalışıyoruz."

Yavuz, Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi.

"Günlük yaşamın tam da merkezinde"

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, özel güvenlik görevlilerinin polis ve jandarmayla koordineli çalışarak kamu düzeni ve vatandaşların huzuruna katkı sağladığını anlattı.

Türkiye'deki özel güvenlik görevlilerine ilişkin rakamları paylaşan Çelik, "Bu yapının ne kadar büyük ve güçlü olduğunu en net şekilde güncel rakamlarla ifade etmek istiyorum. Günümüz itibarıyla aktif çalışan özel güvenlik görevlisi sayısı 329 bin 849'dur. Bunun yaklaşık yüzde 51'i kamuda, yüzde 49'u da özel sektörde görev yapmaktadır. Geçerli güvenlik sertifikası bulunan vatandaşımızın sayısı da 877 bini bulmuş durumdadır. Bunlardan 590 bini silahlı, 287 bini de silahsız görevlilerden oluşmaktadır." diye konuştu.

İŞKUR verilerine göre güvenlik görevliliğinin en çok talep edilen meslekler arasında üst sıralarda yer aldığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bu tablo, sektörün istihdam sağlayan ne kadar hayati bir alan olduğunu açıkça hepimize ifade etmektedir. Özel güvenlik görevlileri, sokağın ve günlük yaşamın tam da merkezinde. Çalışma alanlarının dağılımına baktığımızda bu kurumsal yapının ne kadar hepimizin hayatına dokunduğunu görüyoruz."

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ise özel güvenlik görevlilerinin kamusal alanda kamu güvenliğine en büyük katkıyı sağlayan meslek grubu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA