Güvenlik görevlisi Hülya'nın öldüğü kazada, İzenerji ve vekili hakkında suç duyurusu kararı

İZMİR'de görevli olduğu tramvay köprü durağında tuvalet olmadığı için ihtiyacı nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın (38) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili tutuksuz sanık sürücü Bahadır S.

İZMİR'de görevli olduğu tramvay köprü durağında tuvalet olmadığı için ihtiyacı nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın (38) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili tutuksuz sanık sürücü Bahadır S.'nin (35) yargılandığı davada hakim, Onaylı'nın çalıştığı kurum İzenerji İnsan Kaynakları Temizlik Bakım ve Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş ve İzenerji A.Ş.vekili A.C.E. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji şrketinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'ya, 20 Eylül saat 21.30 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki köprü tramvay durağından, tuvalet ihtiyacını karşılamak için yolun karşısına geçmek isterken Bahadır S. (34) yönetimindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil çarptı. Tramvay istasyonu güvenlik görevlisi, evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı, ihbarla gelen sağlık ekibince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Onaylı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Onaylı'nın cenazesi, Yağhaneler Çinili Camisi'nde kılınan namaz sonrası Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Onaylı'nın ağabeyi Özer Tunaoğlu (48) da 9 gün sonra beyin kanamasından yaşamını yitirdi.