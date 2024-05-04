Gürcistan'da Asya Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısı başladı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Asya Kalkınma Bankasının (ADB) "Geleceğe Köprü" isimli 57. yıllık toplantısının açılışı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen açılış törenine, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ADB Başkanı Masatsugu Asakawa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile 60'tan fazla ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.

Açılışta konuşan Başbakan Kobakhidze, ülkesinde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ADB'nin yıllık toplantısında bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağını aktaran Kobakhidze, bu tür platformların, ekonomik bağlantıların güçlenmesine de önemli katkı sağladığını kaydetti.

Gürcistan'ın Asya ile Avrupa arasında bir bağlantı noktası olduğuna dikkati çeken Kobakhidze, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vizyon, Gürcistan'ı Avrupa ile Asya arasında bir bağlantı köprüsü haline getiren stratejik coğrafi konumumuzla güçlenmektedir. Eşsiz konumumuz bir yandan Avrupa'nın bir parçası olmamızı sağlıyor ve aynı zamanda tarihi İpek Yolu'nun mirasçılarından biri olma statüsünü gururla taşıyabiliyoruz."

Kobakhidze, "Orta Koridor" olarak nitelendirilen Trans Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı'nın geliştirmesine katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirtti.

Ülkesinin Karadeniz kıyısında Anaklia Derin Deniz Limanı, başkent Tiflis'te ise yeni uluslararası havalimanının inşa edileceğini dile getiren Kobakhidze, Gürcistan'ın uluslararası taşımacılık imkanlarının artırılması için otoban ve kara yollarının inşaat sürecinin aktif şekilde sürdüğünü bildirdi.

Hükümet olarak ekonomik kalkınma açısından başarılı adımlar attıklarını ifade eden Kobakhidze, "Amacımız ülkemizi ve bölgemizi güçlendirmeye devam etmek ve Gürcistan'ın Karadeniz bölgesinde büyük bir finans, ekonomi ve ticaret merkezi olmasının yanı sıra lojistik, teknoloji, eğitim ve hizmet merkezi olma potansiyelini tam olarak kullanmaktır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çelik, ADB'nin yıllık toplantısı kapsamında Gürcistan Maliye Bakanı Laşa Khutsişvili ile de bir araya gelecek.

ADB'nin 57. yıllık toplantısı yarın sona erecek.