Gürcistan, 'asrın felaketi'nde Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden oldu

Gürcistan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma koşan ilk ülkelerden biri oldu.

Gürcistan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma koşan ilk ülkelerden biri oldu.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan'ın, depremin ardından Türkiye'ye yönelik yardım çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yazılı değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Janjgava, Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı büyük üzüntü duyduklarını, hayatını kaybedenler için taziye mesajlarını sunarak bu zor zamanlarda Türkiye hükümeti ve Türk halkının yanında olduklarının altını çizdi.

Acı haberi alır almaz, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin talimatı doğrultusunda Gürcistan İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ilk etapta, aralarında bir doktorun da bulunduğu 63 kişilik arama kurtarma ekibinin 2 eğitimli köpekle Türkiye'ye sevk edildiğini belirten Janjgava, daha sonra, Gürcistan'dan adı geçen ekibe ilaveten gönderilen 40 itfaiyecinin de Adıyaman'a ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına dahil olduğunu bunlara ek olarak 5 kişilik acil hizmetler takımının da bölgede görevlendirildiğini ifade etti.

Janjgava, depremin hemen ardından Türkiye'ye yardımına koşan ilk ülkelerden birinin Gürcistan olduğuna vurgu yaparak "Dost, acı günde belli olur derler ya, depremin üzerinden 24 saat geçmeden arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderen ülkelerden biri elbette ki Gürcistan oldu. Şu an deprem bölgesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarına 108 kişilik özel eğitimli ekibimiz dahil olmuş bulunuyor." dedi.

"Gürcistan, depremin yarattığı tahribatın üstesinden gelmek için Türkiye'yi destekleyecek"

Gürcistan'dan yüzlerce gönüllünün de deprem bölgesine destek, yardım ve arama kurtarma çalışmalarında yer almak için hazır bulunduğunu aktaran Janjgava, "Hem devlet hem özel kurumlarımız ve vatandaşlarımız insani yardımı toplayıp depremzedelere ulaştırmak için seferber olmuş durumda. Söz konusu yardımlar en kısa zamanda Türkiye'ye gönderilecektir. Depremin yarattığı tahribatın üstesinden gelmek için Türkiye'nin mücadelesine Gürcistan devleti, imkanların el verdiği ölçüde bundan sonra da destek ve yardım sağlamaya devam edecektir." diye konuştu.

Başbakan Garibaşvili'nin 10 Şubat'ta depremzedelere yardım için 1 milyon Gürcistan larisi (7 milyon Türk lirası) tahsis edildiğini açıkladığını belirten Büyükelçi Janjgava, bu parayla deprem bölgelerine gönderilmek üzere ilaç, gıda, giyecek, tıbbi malzeme ve diğer gerekli malzemelerin satın alınarak, Türkiye'ye ulaştırılmasının sağlanacağını kaydetti.

Janjgava, Gürcistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer üst düzey yetkililer, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımlayarak Gürcistan'daki Türk diplomatik misyonlarında açılan taziye defterlerini imzaladığını ifade etti.

İnsani yardımların yanı sıra dayanışma göstergesi olarak, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in sembollerinden Tiflis Kulesi ve Batum Stadyumu'nun Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldığını aktaran Janjgava, Türkiye'de ilan edilen milli yas nedeniyle Gürcistan Ankara Büyükelçiliğindeki bayrakların yas süresince yarıya indirildiğini kaydetti.

Janjgava, "Bir kez daha, Gürcistan devletiyle halkı adına Türkiye Cumhuriyeti ve dost Türk halkının yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlara rahmet; ailelerine, yakınlarına ve dost Türk halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileriz. Çok geçmiş olsun, Türkiye." ifadelerini kullandı.

"Gürcistan, depremin ilk saatlerinden itibaren ülkemize yardım için imkanlarını seferber etti"

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay, Gürcistan'ın deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma gelen ilk ülkelerden biri olduğuna işaret ederek "Yakın komşumuz, kadim dostumuz, stratejik ortağımız Gürcistan, depremin ilk saatlerinden itibaren ülkemize yardım için imkanlarını seferber etmiştir. Büyükelçilik olarak da ilk saatlerde Gürcistan Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm sağlanmış ve yardım çabaları yakın şekilde koordine edilmiştir." dedi.

Adıyaman'da görev yapan toplam 108 personel, 2 köpek ve 11 araçtan oluşan Gürcistan arama kurtarma ekiplerinin bugüne kadar 3 depremzedeyi enkaz altından kurtardığını aktaran Orbay, "Gürcistan, neredeyse elindeki tüm arama kurtarma imkanlarını depremzedelere yardım için seferber etmiştir. Son derece profesyonel ve iyi donanımlı Gürcistan arama kurtarma personeline özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Orbay, depremin ilk günü Tiflis Büyükelçiliğinde bir kriz masası oluşturduklarını ve tüm büyükelçilik çalışanları, büyükelçiliğe bağlı birimler ve Tiflis'teki Türk iş insanlarıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplantının ardından bağış kampanyası başlattıklarını dile getiren Orbay, "Bugüne kadar 5 tır dolusu yardım malzemesi ülkemize doğru yola çıkmış olup, 11 tırın da yüklemesi devam etmektedir. Bu kapsamda, büyükelçiliğimizdeki ve diğer belirlenen mekanlardaki toplama merkezlerimize gece gündüz yardım malzemesi getiren Gürcü dostlarımıza, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize ve iş insanlarımıza teşekkürü borç biliyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Orbay, Gürcistan parlamentosunun 2023 yılı ilk oturumunu Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla açtığını, bu anlamlı hareketin kendilerine moral ve destek verdiğini kaydetti. Buna ek olarak, Gürcistan parlamentosunda da bir bağış kampanyası başlatıldığını aktardı.

Gürcistan'ın yardımlarını bizzat Başbakan Garibaşvili'nin yönettiğini ve depremzedelere yardım için 1 milyon Gürcistan larisi (7 milyon Türk lirası) tahsis edildiğini açıkladığını anımsatan Orbay, bu parayla deprem bölgelerine gönderilmek üzere ilaç, gıda, giyecek, tıbbi malzeme ve diğer gerekli malzemelerin satın alınarak Türkiye'ye ulaştırılmasının sağlanacağını kaydetti.

"Gürcistan bu zor günümüzde gerçek bir dost olduğunu bir kez daha güçlü şekilde gösterdi"

Orbay, Tiflis Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini, Gürcistan Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, Dışişleri ve İçişleri Bakanları başta olmak üzere, Tiflis'te bulunan tüm bakanlar, parlamento-dostluk grubu üyeleri, diğer parlamenterler ve bakan yardımcılarının imzaladığını, dayanışma ve desteklerini yazıya da döktüklerini belirtti.

Gürcistan'ın verdiği desteğe dikkati çeken Orbay, "Gürcistan bu zor günümüzde gerçek bir dost ve yakın bir komşu olduğunu bir kez daha güçlü şekilde göstermiştir. Ben Türkiye'yi böylesine seven bir ülkede büyükelçi olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Gürcistan'a, tüm resmi makamlara ve Gürcü halkına gösterdikleri dayanışma ve destek için gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.