Güney Kore ve Malezya'dan Savunma Alanında Stratejik Ortaklık

Güney Kore ve Malezya, savunma alanında stratejik ortaklıklarını geliştirmek için silah sanayisindeki işbirliklerini artırmayı amaçlayan mutabakat zaptı imzaladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Tedarik Programları İdaresinden (DAPA) sorumlu Bakan Seok Jong-gun, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldi.

Taraflar, ülkelerinin silah tedarikinde işbirliğini artırmasını, savunma teknolojilerinin geliştirilmesinde ve malzemelerin üretiminde ortak çalışmasını öngören mutabakat zaptına imza attı.

Seok, anlaşmaya ilişkin "(Güney Kore) silah sistemleri ihraç etmenin ötesine geçecek, Malezya'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine ve silah sanayisinin gelişmesine 'gerçek bir ortak' olarak katkıda bulunacak ve Güneydoğu Asya'da bölgesel barış ve istikrar için çaba gösterecektir." ifadelerini kullandı.

İki ülke geçen hafta da askeri uçaklarının uçuş sertifikalarını karşılıklı olarak tanıma konusunda anlaşmaya varmıştı.

ASEAN

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.