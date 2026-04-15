Güney Kore'den Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle ülkede stokçuluğa karşı önlem

Güney Kore, Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı tedarik endişeleri nedeniyle ülkede petrokimya hammaddeleri ve tıbbi maddelerde stokçuluk yapılmasına karşı önlem alındığını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın etkilerine yönelik düzenlenen ekonomik durum toplantısında açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'da süren gerilimin yol açtığı aksaklıklardan kaynaklı arz sıkıntıları nedeniyle tıbbi şırınga ve iğnelerin yanı sıra etilen, propilen ve bütadien gibi temel petrokimya hammaddeleri dahil kritik maddelerin stoklanmasının yasaklandığını belirten Kim, piyasa düzenini bozan stokçuluk faaliyetlerine karşı ilgili bakanlıkların sıkı önlem almasını istediğini kaydetti.

Kim, "Halkın ve işletmelerin hükümete güven duyması ve insanların stok yapmaktan kaçındığı bir ortam yaratılması için, temel ihtiyaç maddelerinin arz ve talebinin dengelenmesi büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmasının ardından dünyanın enerji ihtiyacının 5'te 1'inin karşılandığı Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatlar, büyük ölçüde durma noktasına gelmiş ve bu nedenle, Kanada ve ABD dahil, dünyanın birçok ülkesinde yakıt fiyatları yükselmişti.