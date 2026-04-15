Güney Kore'den Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle ülkede stokçuluğa karşı önlem

Güney Kore, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan tedarik sıkıntıları nedeniyle petrokimya ve tıbbi maddelerde stokçuluğu yasakladı. Başbakan Kim Min-seok, piyasa düzeninin korunması için sıkı önlemler alınacağını duyurdu.

Güney Kore, Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı tedarik endişeleri nedeniyle ülkede petrokimya hammaddeleri ve tıbbi maddelerde stokçuluk yapılmasına karşı önlem alındığını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın etkilerine yönelik düzenlenen ekonomik durum toplantısında açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'da süren gerilimin yol açtığı aksaklıklardan kaynaklı arz sıkıntıları nedeniyle tıbbi şırınga ve iğnelerin yanı sıra etilen, propilen ve bütadien gibi temel petrokimya hammaddeleri dahil kritik maddelerin stoklanmasının yasaklandığını belirten Kim, piyasa düzenini bozan stokçuluk faaliyetlerine karşı ilgili bakanlıkların sıkı önlem almasını istediğini kaydetti.

Kim, "Halkın ve işletmelerin hükümete güven duyması ve insanların stok yapmaktan kaçındığı bir ortam yaratılması için, temel ihtiyaç maddelerinin arz ve talebinin dengelenmesi büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmasının ardından dünyanın enerji ihtiyacının 5'te 1'inin karşılandığı Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatlar, büyük ölçüde durma noktasına gelmiş ve bu nedenle, Kanada ve ABD dahil, dünyanın birçok ülkesinde yakıt fiyatları yükselmişti.

Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı

Gülistan'ın kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
Taksim’de sahte ayakkabı baskını! Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından paylaştı

Sahte ayakkabıcı baskın anını 100 bin takipçili hesabından paylaştı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Lvbel C5’in skandal ifadelerine AK Parti'den yanıt: Havlamanıza devam edin

Ünlü rapçiden konserde skandal hareket! AK Parti'nin yanıtı çok sert
Son dakika ayrılığı! Bülent Ersoy sahneye çıkmadan projeyi bıraktı

Perde açılmadan kriz! Bülent Ersoy’dan ani karar