Güney Kore'nin bilgi ve iletişim teknolojisi ihracatı ağustosta yüzde 163 arttı

SEUL, 14 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore'nin bilgi ve iletişim teknolojisi ürünleri ihracatı ağustos ayında küresel düzeyde yapay zeka altyapısına yapılan yatırımlardaki eşi görülmemiş artışın etkisiyle rekor düzeye ulaştı.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı'nın pazartesi günü açıkladığı verilere göre bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin ihracatı ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 162,6 artarak 59,98 milyar ABD dolarına yükseldi. Böylece ihracat art arda üçüncü ayda da 50 milyar doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin ihracatı Şubat 2025'ten bu yana 19 aydır art arda artış kaydediyor.

Yarı iletken ihracatı yüzde 209 artarak 46,67 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, yarı iletken ihracatında sekiz aydır üç haneli artış olduğu anlamına geliyor.

Ekran paneli sevkiyatları yüzde 7,0 düşüşle 1,69 milyar dolara gerilerken, üst düzey akıllı telefonlara yönelik güçlü talep sayesinde cep telefonu ihracatı yüzde 23,2 artışla 1,64 milyar dolara yükseldi.

Katı hal sürücülerine (SSD) yönelik güçlü talebin etkisiyle bilgisayar ve çevre birimleri ihracatı yüzde 383,1 artışla 6,40 milyar dolara çıkarken, iletişim ekipmanları ihracatı yüzde 11,5 artarak 210 milyon dolara ulaştı.

Bilgi ve iletişim ürünü ithalatı da ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,8 artarak 18,61 milyar dolara yükseldi. Böylece sektördeki dış ticaret fazlası 41,37 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret fazlası ülke tarihinde ilk kez 40 milyar doların üzerine çıktı.

Çip, cep telefonu ve bilgisayar ithalatı da geçen ay çift haneli artış kaydetti.

Kaynak: Xinhua