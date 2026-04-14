Güney Kore, Hürmüz Boğazı'ndaki sorunlar nedeniyle alternatif tedarik zincirleri oluşturacak

Güney Kore'nin, Hürmüz Boğazı çevresindeki deniz trafiğinde yaşanan sorunlar nedeniyle alternatif tedarik zincirleri aramak için Cezayir, Libya ve Kongo Cumhuriyeti'ne özel temsilciler göndereceği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, kabine toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Cho, Dışişleri Bakanlığının, hükümetin alternatif tedarik kaynaklarının güvence altına alınması çabalarına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli ülkelere başkanlık elçilerinin gönderilmesi sürecini takip edeceğini kaydetti.

Bu kapsamda, ilgili bakanlıklar, Güney Kore Petrol Birliği ve diğer paydaşlarla da istişare içinde hareket edildiği aktarıldı.

Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Park Jong-han'ın potansiyel tedarik zinciri işbirliğini görüşmek üzere bu hafta Cezayir ve Libya'yı ziyaret etmesi beklenirken, emekli Büyükelçi Jung Hai-ung Kongo Cumhuriyeti'ne özel elçi olarak atandı.

Devlet Başkanlığı Ofisinden üst düzey yetkili Kang Hoon-sik de özel temsilci olarak Orta Doğu'ya gönderildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Hürmüz Boğazı çevresindeki artan gerilimler nedeniyle hükümet üyelerine yapısal reformlar uygulanması talimatı vererek, "Şu an alternatif tedarik zincirleri, orta ve uzun vadeli endüstriyel yeniden yapılanma en öncelikli ulusal stratejik projelerdir." ifadelerini kullanmıştı.

Abluka süreci

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 13 Nisan'da Türkiye saati ile 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Trump, konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan ABD Deniz Kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.