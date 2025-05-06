Güney Afrika, Sofya Büyükelçiliğini Kapatıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, mali sebeplerle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Büyükelçiliğini kapatacağı bildirildi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından (DIRCO) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Sofya Büyükelçiliğinin 30 Haziran'dan itibaren kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, bu kararın, ulusal kaynak tahsisine öncelik verme ihtiyacı nedeniyle alındığı belirtilerek, "DIRCO, bu adımın Güney Afrika'nın Bulgaristan ile uzun süreli ve samimi ilişkilerine verdiği değeri yansıtmadığının altını çiziyor." ifadesi kullanıldı.

Kararın, Bulgar makamlarıyla istişare edilerek alındığı kaydedilen açıklamada, Bulgaristan ile diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin Güney Afrika'nın Atina Büyükelçiliğine akredite şekilde yürütüleceği bilgisi verildi.