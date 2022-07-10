Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü - Haberler

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Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir meyhanede meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Güney Afrika Soweto Güncel Haberler

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