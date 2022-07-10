Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Polisten yapılan açıklamada, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir meyhanede meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı. AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel Güney Afrika Soweto Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.