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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2026

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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Milletvekili Çalışma Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya Valiliğini ziyaret edecek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na ve Kütahya Müzesi açılışına katılacak, Manisa Sardes Antik Kenti Drone Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.

(Kütahya/08.30-10.30/Manisa/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katılacak, basın mensuplarıyla bir araya gelecek, şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyarette bulunacak.

(Niğde/12.30-14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Kuzey Ren Vestfalya İş Forumu'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Güneydoğu açılış programına iştirak edecek.

(Şanlıurfa/14.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'de yapılan G-20 Ticaret Bakanları ile Çelik Sektöründe Fazla Kapasite Sorununa İlişkin Küresel Forum Bakanlar toplantılarına katılacak.

(Milwaukee)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı iş gücü ve dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan'da 6. Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026) başlayacak.

(Bakü)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açacak.

(Şanlıurfa/10.00)

SPOR

1- İslam İşbirliği Teşkilatı organizasyonunda TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, özel maçta karşı karşıya gelecek.

(Konya/20.00)

2- Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanş maçında Belarus temsilcisi Minsk'i, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, İsrail'in Maccabi Rapyd ekibiyle deplasman maçını Sırbistan'da oynayacak.

(Belgrad/21.05)

4- BKT Avrupa Kupası'nın ilk haftasında, D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u konuk edecek, B Grubu'nda Türk Telekom ise İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Tenerife/22.00)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme finalinde Emlak Konut, İspanya'nın Spar Girona takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Girona/21.15)

6- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya konuk olacağı 1. Grup üçüncü maçının hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı idmanla sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasından Giresunspor-Göztepe ve Spor Toto-İstanbul Gençlik müsabakaları yapılacak.

(Giresun/15.00/Ankara/16.00)

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Kaynak: AA
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