6 Nisan 1920 Günlük Program ve Etkinlikler

6 Nisan 1920

1 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İESP SOP Sosyal Etki Analizi ve Kapanış Konferansı" ile "15. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu" açılış törenine iştirak edecek.

(Lefkoşa)

2 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Birliği Projeleri Kapanış Programı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

3 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli Valiliğini ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, partisinin il başkanlığını ve Hz. Hasan Hüseyin Cemevi'ni ziyaret edecek, Erzincan Çayırlı Davut Sulari Halk Eğitim Merkezi Açılış Töreni'nde bulunacak.

(Tunceli/10.30/10.45/12.00/13.00/Erzincan/16.00)

4 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tunalı Hilmi Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek.

(Ankara/13.00)

5 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Aksaray/11.00/13.00/16.30)

6 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, partisinin il başkanlığında basın açıklaması yapacak, İl Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Burdur/10.00/16.00)

7 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Uluslararası Issık-Göl Forumu'nda konuşacak, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek.

(Bişkek-Issık Göl)

8 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Doğumunun 110. Yılında Cemil Meriç" sempozyumunun açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

9 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ereğli İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışına katılacak, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek ve STK temsilcileriyle istişare toplantısı yapacak.

(Konya/11.00-15.00)

2 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arnavutköy-Halkalı Metro Hattı'na ilişkin Halkalı Metro İstasyonu'nda basın açıklamasında bulunacak.

(İstanbul/11.00)

3 - Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı konut ve iş yeri satış istatistikleri ile 2025 yılına ilişkin satın alma gücü paritesi kapsamında hane halkı nihai tüketim harcamaları bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

4 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00/14.00/14.30)

5 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Brüksel'deki karargahta düzenlenecek.

(Brüksel)

2 - AB ülkelerinin liderleri, iki günlük zirve toplantısı için Brüksel'de bir araya gelecek.

(Brüksel)

3 - ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ebu Sehl Numan Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Erzincan/13.30)

KÜLTÜR SANAT

1 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 15. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni ile "Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması" programına iştirak edecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/20.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı öncesinde, California eyaletindeki San Jose Park'ta basına açık antrenman gerçekleştirecek.

(San Jose/04.30)

2- Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2026 FIVB Milletler Ligi 2. etabında Belçika-Brezilya ve Türkiye-Fransa müsabakaları oynanacak.

(Ankara/16.00/19.30)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası'na, L Grubu'nda Gana-Panama, K Grubu'nda Özbekistan-Kolombiya, A Grubu'nda Çekya-Güney Afrika ve B Grubu'nda İsviçre-Bosna Hersek müsabakalarıyla devam edilecek.

(Toronto/02.00/Meksika/05.00/Atlanta/19.00/Los Angeles/22.00)

4- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Katar Otomobil ve Motosiklet Federasyonu arasında TOSFED İstanbul Park'ta protokol imza töreni ve basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA