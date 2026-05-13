GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Şehitleri Resmi Anma Töreni'ne, Soma Maden Şehitleri Anma Yürüyüşü'ne ve Soma Maden Şehitleri Anma Programı'na katılacak.

(Manisa/11.00/14.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nefes Merkezi Açılışı'na katılacak, Bir Meslek Bir Gelecek Atölye Açılışı ile Çeyiz Vakfı Lansman Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.30/12.10/14.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Merkez Kongre Salonu'nda "Engelleri Aşan Anne Yüreği" programına iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Gaziantep/10.00)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ?DSİ Yeni İş Makinelerini Hizmete Alma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/16.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı dış ticaret endekslerini, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaret edecek.

(Pekin)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni ziyaret edecek, 2. TOGÜ Bilim, Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak.

(Tokat/10.00/10.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması, Eryaman Stadı'nda oynanacak.

(Ankara/20.30)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Ülker arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/10.30)

4- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. tur ilk maçında Norveç ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Gjovik/20.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı dokuzuncu haftasından; Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/16.00)

6- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile VakıfBank arasındaki milli takımlar ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan yer alacak.

(İstanbul/15.00)

***

Kaynak: AA